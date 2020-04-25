راغب علامة يدعم رئيس الحكومة حسان دياب ويصفه بالبطل!

دعم الفنان اللبناني راغب علامة رئيس الحكومة حسان دياب بعد البيان الذي تلاه بعد إنتهاء جلسة الحكومة يوم أمس.

وغرد علامة قائلا: “أول موقف حكّ الركاب لرئيس الحكومة حسّان دياب … موقف قوي وصريح وشفاف … حسّان دياب وقفتك اليوم وقفة رئيس حكومة بطل ، هذا الموقف الذي ننتظره لنعرف الحقائق التي يحاول عدد كبير من المسؤولين اخفائها عن المواطنين لأنهم شركاء في سرقة مال الشعب والحساب آتٍ ,لأن الله شايف وعارف”.







