بالأسماء.. الحكومة تُعيّن 3 شركات لتدقيق حسابات المصرف المركزي

عينت الحكومة ثلاث شركات لتدقيق حسابات المصرف المركزي، بحسب ما ذكر موقع businessnews.

وهذه نبذة عن كل شركة:









شركة KPMG

هي شبكة خدمات مهنية دولية متعددة الجنسيات، وإحدى مؤسسات المحاسبة “الأربعة الكبار” مقرها في أمستلفين في هولندا. وهي أيضًا شبكة من الشركات في 147 دولة، ولديها أكثر من 219000 موظف ولها ثلاثة خطوط من الخدمات: المراجعة المالية والضرائب والاستشارات.

شركة Kroll

هي شركة متخصصة بتحقيقات الشركات واستشارات المخاطر ومقرها في مدينة نيويورك. تم تأسيسها في العام 1972. وهي ملك شركة Duff & Phelps Corp، وهي شركة استشارات مالية دولية، والتي استحوذت عليها ستون بوينت كابيتال وFurther Global. تركز الشركة على مساعدة العملاء على تحسين العمليات من خلال الكشف عن عمولات أو احتيال أو أشكال أخرى من الفساد. ويعمل مكتب Kroll في لندن كمقر لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويقدم مكتبهم في دبي خدمات استشارية للمخاطر في منطقة الخليج.

شركة Oliver Wyman

هي شركة استشارات إدارية مقرها الولايات المتحدة. تأسست في مدينة نيويورك في العام 1984، ولديها حاليًا أكثر من 60 مكتبًا في أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ. وتوظف أكثر من 5000 متخصص.