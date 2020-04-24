أطولها في فنلندا وأقصرها في أمريكا اللاتينية.. عدد ساعات الصيام في دول العالم

مع حلول شهر رمضان المبارك، يختلف عدد ساعات الصيام في دول العالم، حيث يصل معدل عدد ساعات الصيام في الدول الإسكندنافية إلى 22 ساعة ، بينما ستقتصر على حوالي 11 ساعة في أمريكا اللاتينية.

عدد ساعات الصيام في دول العالم 2020

ستكون الجزائر أطول الدول العربية من حيث عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2020، حيث سيبدأ أول يوم في رمضان بالصيام نحو 15 ساعة و8 دقائق، بينما سينتهي آخر يوم بالصيام 16 ساعة و13 دقيقة.









في حين تصل عدد ساعات الصيام في فنلندا هذا العام إلى أكثر من 22 ساعة في العاصمة هلسنكي بينما تصل إلى 23 في المدن الشمالية لتحتل المركز الأول عالمياً، ويتبعها الدول الإسكندنافية الأخرى مثل النرويج والسويد.

بينما ستكون أستراليا وجنوب إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية وخاصة الأرجنتين أقل الدول صياماً بمعدل 10 ساعات يومياً.

إليكم قائمة بعدد ساعات الصيام في أهم مدن الوطن العربي وبعض الدول الأجنبية والإسلامية، وفق بعض المصادر المتنوعة المتخصصة في علم الفلك والأرصاد.

عدد ساعات الصيام في السعودية

أقصر عدد ساعات الصيام في الرياض: 14 ساعة و17 دقيقة

أطول عدد ساعات الصيام في الرياض: 14 ساعة و55 دقيقة

أقصر عدد ساعات الصيام في مكة: 14 ساعة و5 دقائق

أطول عدد ساعات الصيام في مكة: 14 ساعة و38 دقيقة

عدد ساعات الصيام في مصر

أقصر عدد ساعات الصيام في القاهرة: 14 ساعة و41 دقيقة

أطول عدد ساعات الصيام في القاهرة: 15 ساعة و28 دقيقة

عدد ساعات الصيام في قطر

أقصر عدد ساعات الصيام في الدوحة: 14 ساعة و20 دقيقة

أطول عدد ساعات الصيام في الدوحة: 14 ساعة و59 دقيقة

عدد ساعات الصيام في الإمارات

أقصر عدد ساعات الصيام في أبوظبي: 14 ساعة و19 دقيقة

أطول عدد ساعات الصيام في أبوظبي: 14 ساعة و56 دقيقة

عدد ساعات الصيام في المغرب

أقصر عدد ساعات الصيام في الرباط: 14 ساعة و45 دقيقة

أطول عدد ساعات صيام في الرباط: 15 ساعة و53 دقيقة

عدد ساعات الصيام في الجزائر

أقصر عدد ساعات صيام في الجزائر: 15 ساعة و8 دقائق

أطول عدد ساعات صيام بالجزائر: 16 ساعة و13 دقيقة

عدد ساعات الصيام في تونس

أقصر عدد ساعات الصيام في تونس: 15 ساعة و7 دقائق

أطول عدد ساعات الصيام في تونس: 16 ساعة و12 دقيقة

عدد ساعات الصيام في سوريا

أقصر عدد ساعات الصيام في دمشق: 14 ساعة و52 دقيقة

أطول عدد ساعات الصيام في دمشق: 15 ساعة و49 دقيقة

عدد ساعات الصيام في العراق

أقصر عدد ساعات الصيام في بغداد: 14 ساعة و52 دقيقة

أطول عدد ساعات الصيام في بغداد: 15 ساعة و49 دقيقة

عدد ساعات الصيام في الكويت

أقصر عدد ساعات الصيام في الكويت: 14 ساعة و33 دقيقة

أطول عدد ساعات الصيام في الكويت: 15 ساعة و20 دقيقة

عدد ساعات الصيام في عُمان

أقصر عدد ساعات الصيام في مسقط: 14 ساعة و17 دقيقة

أطول عدد ساعات الصيام في مسقط: 14 ساعة و53 دقيقة

عدد ساعات الصيام في البحرين

أقصر عدد ساعات الصيام في المنامة: 14 ساعة و27 دقيقة

أطول عدد ساعات الصيام في المنامة: 15 ساعة و7 دقائق

عدد ساعات الصيام في الأردن

أقصر عدد ساعات الصيام في عمّان: 14 ساعة و47 دقيقة

أطول عدد ساعات الصيام في عمّان: 15 ساعة و39 دقيقة

عدد ساعات الصيام في فلسطين

أقصر عدد ساعات الصيام في القدس: 14 ساعة و45 دقيقة

أطول عدد ساعات الصيام في القدس: 15 ساعة و37 دقيقة

عدد ساعات الصيام في لبنان

أقصر عدد ساعات الصيام في بيروت: 14 ساعة و54 دقيقة

أطول عدد ساعات الصيام في بيروت: 15 ساعة و51 دقيقة

عدد ساعات الصيام في اليمن

أقصر عدد ساعات الصيام في صنعاء: 13 ساعة و50 دقيقة

أطول عدد ساعات الصيام في صنعاء: 14 ساعة و14 دقيقة

عدد ساعات الصيام في تركيا

أقصر عدد ساعات الصيام في إسطنبول: 15 ساعة و24 دقيقة

أطول عدد ساعات الصيام في إسطنبول: 16 ساعة و46 دقيقة

عدد ساعات الصيام في إيران

أقصر عدد ساعات الصيام في طهران: 14 ساعة و58 دقيقة

أطول عدد ساعات الصيام في طهران: 15 ساعة و58 دقيقة

عدد ساعات الصيام في ألمانيا

أقصر عدد ساعات الصيام في برلين: 16 ساعة و2 دقيقة

أطول عدد ساعات الصيام في برلين: 18 ساعة و20 دقيقة

عدد ساعات الصيام في السويد

أقصر عدد ساعات الصيام في ستوكهولم: 17 ساعة و50 دقيقة

أطول عدد ساعات الصيام في ستوكهولم: 20 ساعة و22 دقيقة

عدد ساعات الصيام في النرويج

أقصر عدد ساعات الصيام في أوسلو: 19 ساعة و48 دقيقة

أطول عدد ساعات الصيام في أوسلو: 21 ساعة و7 دقائق

عدد ساعات الصيام في فنلندا

أقصر عدد ساعات الصيام في هلسنكي: 21 ساعة و5 دقائق

أطول عدد ساعات الصيام في هلسنكي: 22 ساعة و35 دقيقة

عدد ساعات الصيام في الأرجنتين

أقصر عدد ساعات الصيام في بيونس أيرس: 10 ساعات و38 دقيقة

أطول عدد ساعات الصيام في بيونس أيرس: 12 ساعة و18 دقيقة