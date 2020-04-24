طب الأسنان في جامعة بيروت العربية نال الاعتماد الأول من نوعه في الشرق الأوسط

منحت الجمعية الأوروبية لعلاج الجذور (European Society of Endodontology) كلية طب الأسنان في جامعة بيروت العربية اعتمادا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط لبرنامجي الماجستير والديبلوم التخصصي في علاج جذور الأسنان.

ويأتي الاعتماد بعد تطوير شامل لمناهج البرنامجين وفق المعايير التي تعتمدها المؤسسة، والتي تشمل التعليم العملي في المختبرات والأكاديمي والأبحاث.









وتعد الجمعية الأوروبية لعلاج الجذور ( ESE ) إحدى أهم المؤسسات الأوروبية والعالمية التي تعنى بطب الاسنان وتمنح الإعتمادات لبرامج اختصاصها في أوروبا والعالم.

وقالت الجمعية في رسالة منح الإعتماد إن “الوثائق المقدمة والمقابلات والنقاشات مع المعنيين والزيارات الميدانية لجامعة بيروت العربية اثبتت قدرتها التنظيمية وكذلك المستوى العالي للكادر التعليمي والعيادي والاداري والتقدم التقني في المختبرات المستخدمة من طلاب الإختصاص والبرامج الاكاديمية والتدريبية والبحثية المعتمدة في كلية طب الأسنان”.

وقال نائب رئيس الجامعة للعلوم الطبية وعميد كلية طب الاسنان البروفسور عصام عثمان ان “الاعتماد الجديد يأتي في إطار التزام الجامعة تقديم البرامج كافة وفق المعايير الأوروبية لطلاب طب الاسنان في كل مراحلها التعليمية لتستمر كإحدى أفضل الكليات في منطقتنا العربية”.