لقاء بين الحريري وجنبلاط عقد قبل يومين

علمت “النهار” أنّ لقاء بعيداً عن الأضواء عقد قبل يومين في بيت الوسط بين الرئيس سعد #الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد #جنبلاط تناولا فيه بالتفصيل القضايا الأساسية المطروحة وفي مقدمها الأداء الحكومي الذي يعتبرانه سلبياً. وتوافقا على مواجهة الهجمات الحكومية التي تجري لتضييع البوصلة عن الأمور الأساسية المطلوبة من الحكومة، ولا سيما منها البرنامج المتكامل الذي يجب أن تقدمه إلى القوى السياسية والمجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، فيما هي لم تقدم أي شيء بعد.

كما تطرّقا أيضاً إلى ضرورة استمرار التنسيق بينهما والانفتاح على القوى الأخرى للتفتيش عن الحلول المطلوبة للوضع القائم.