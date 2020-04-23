بري: على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد على ما يجري من فلتان مالي

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري “ان مظلة الامان الاجتماعي الحقيقية للبنانيين، هي ان تبادر الحكومة الآن وقبل فوات الاوان الى ممارسة سلطاتها القانونية والاجرائية لوقف الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف الليرة اللبنانية”. وقال:”على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرج او الشاهد على ما يجري من فلتان مالي والادعاء بالحرص على عدم تجويع الناس”.

وكان الرئيس بري، استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب وعرض معه الشأن التربوي.









ولمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاء فيها :” ان حلول هذا الشهر الكريم بما يحمله من نفحات الايمان والحث على البذل والعطاء ليذكرنا بروح وقيم الاسلام العليا الداعية الى الاخاء والتعاون في ما بيننا وهو ما نحن في أشد الحاجة اليه لمواجهة هذا التحدي الكبير الذي يمر به عالمنا.

انني أغتنم هذه الايام المباركة لاتضرع الى الله عز وجل ان يحفظ شعبينا الشقيقين من كل مكروه وسوء وأن يقي العالم اجمع شر هذا الوباء غير المسبوق.انه سميع قريب مجيب الدعاء متمنين لكم وللشعب اللبناني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

ودعا الرئيس بري الى عقد جلسة مشتركة للجان النيابية: الادارة والعدل،الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ولجنة حقوق الانسان، لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو العام، وذلك في العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء في 29 نيسان الجاري عام 2020.