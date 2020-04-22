قائمة المسلسلات الشامية في رمضان 2020 والقنوات الناقلة لها

تعتبر مشاهدة مسلسلات رمضان 2020 رفقة عائلاتنا جزءاً لا يتجزأ من تقاليد هذا الشهر الكريم، ولا شك أن غالبيتكم ينتظر معرفة أبرز هذه المسلسلات الشامية التي سيتم عرضها.

مسلسلات رمضان 2020

إليكم قائمة بأبرز المسلسلات السورية واللبنانية والأردنية التي ستُعرض على شاشات التلفاز مع لمحة بسيطة عن قصصها.









المسلسلات السورية في رمضان 2020.. مسلسل الساحر

بعد نجاح مسلسلهما المشترك في رمضان الماضي “دقيقة صمت” يعود الفنان السوري عابد فهد لمشاركة دور بطولة مسلسل الساحر الدرامي رفقة اللبنانية ستيفاني صليبا.

يروي المسلسل قصّة رجل يتمتع بكاريزما خاصة، تقوده الصدفة للدخول إلى عالم كبار رجال الأعمال، الذي يتقن تدريجياً التعامل معه، ويصبح متحكماً فيه.

المسلسل سيُعرض على قناتي أبوظبي وسما دبي.

مسلسل النحات

إلى جانب نخبة من النجوم السوريين تشارك النجمة الجزائرية أمل بشوشة بطولة مسلسل النحات الدرامي رفقة السوري باسل خياط.

ويحكي قصة يمان الذي يقرر أن ينتقل للإقامة في بيت العائلة المهجور لدراسة النحت في إحدى الجامعات، لكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسيطر عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات طويلة.

المسلسل سيُعرض على قناتي أبوظبي وسما دبي.

مسلسل أولاد آدم

تشارك اللبنانيتان ماغي بوغضن ودانيلا رحمة دور بطولة مسلسل أولاد آدم رفقة السوريين المتألقين دوماً مكسيم خليل وقيس شيخ نجيب.

حيث تدور أحداثه حول سجن للنساء والعلاقات الاجتماعية العربية التي يعيشها المجتمع العربي في الوقت الحالي، والصراعات التي نعيشها كأفراد بواقعنا ضمن سياق درامي اجتماعي.

المسلسل سيعُرض على قنوات MBC 4، و LBC، و لنا.

مسلسل اعذروني

بمشاركة كل من ناهد حلبي، هيا مرعشلي، وفاء موصللي، وطارق مرعشلي يطرح مسلسل اعذروني المكوّن من 6 خماسيات اجتماعية قضايا مهمة موجودة في أغلب المجتمعات، كما يسلط الضوء على

لحظات يعيشها كل إنسان كلحظة الجرح، والانتقام، والتنازل والندم، لحظة القهر والمذلة، قهر الرجال والنساء والعجز عن دفع الظلم والنتائج القاسية الناتجة عن اختيار الطريق الصحيح في مواجهة مشاكل الشباب والأسرة والمجتمع.

لننتهي بحكمة مفادها الجزاء من جنس العمل وما يأت بالسهل يذهب بالسهل وكرامة الإنسان أغلى ما عنده والحب لا يأتي بالقوة.

المسلسل سيُعرض على قناة MBC.

مسلسل الجوكر

ولا تخلو قائمة عروض رمضان هذه المرة من المسلسلات البوليسية السورية التي نادراً ما نراها، وهذه المرة عبر الجوكر، الذي يشارك في بطولته عبير شمس الدين ووائل زيدان.

وتدور أحداثه حول لغز سلسلة جرائم قتل مروعة، تقع في سكن الطلبة، بإحدى الجامعات الخاصة.

المسلسل سيُعرض على قناة الشاهد.

مقابلة مع السيد آدم

في نفس السياق البوليسي السابق تدور أحداث مسلسل مقابلة مع السيد آدم الذي يقوم ببطولته غسان مسعود حول أستاذ جامعي خبير في الطب الشرعي، يتعرض لضغوط عنيفة من جهات نافذة، بهدف تغيير تقريره حول إحدى الجرائم، الأمر الذي سيتسبب به بكارثةٍ عائلية، ستغير مسار حياته كلياً، وتحوله إلى “قاتل متسلسل لا يترك وراءه أي دليل”.

المسلسلات التاريخية السورية “سوق الحرير”

بمشاركة كل من المبدعين بسام كوسا وسلوم حداد وكاريس بشار، سيكون مسلسل سوق الحرير واحداً من أهم المسلسلات التاريخية التي ستعرض خلال رمضان 2020.

وتدور أحداثه ضمن إطارٍ اجتماعي، في دمشق أواسط خمسينيات القرن الماضي.

المسلسل سيعرض على قناتي MBC، و MBC العراق.

مسلسل حارس القدس

في سياق مختلف قليلاً عما اعتدنا مشاهدته سيكون محبو المسلسلات التاريخية السورية على موعد لمشاهدة قصة رجل الدين المسيحي إيلاريون كبوجي المولود بحلب سنة 1922 ببطولة السوري رشيد عساف.

ويحكي المسلسل قصة المطران الذي عُين مطراناً لـ (الروم الملكيين الكاثوليك) في القدس عام 1965، ووضع نفسه في خدمة قضية فلسطين وشعبها، إلى أن اعتقلته السلطات الإسرائيلية وحاكمته بتهمة (تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية) بين عامي 1974 و1977، حيث تدخل الفاتيكان لإطلاق سراحه، وأُبعد إلى روما التي قضى بقيّة عمره فيها، حتى وفاته في عام 2017.

المسلسل سيُعرض على قنوات الفضائية السورية، سوريا دراما، الزفرة، أبوظبي.

مسلسل بروكار

سيكون مسلسل بروكار من بطولة عبدالهادي صباغ وزهير رمضان وسلمى المصري، وتدور أحداثه في عام 1942 خلال فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا، ويتحدث عن محاولة أحد المهندسين الفرنسيين سرقة أسرار صناعة البروكار، بالإضافة إلى قصص مشوقة تتعلق بجريمة قتل تقع في الحارة وما ينتج عن ذلك من أحداث.

المسلسل سيعرض على قنوات رؤيا وسوريا دراما.

الحرملك “الجزء الثاني”

إذا كنتم من محبي حرملك الجزء الأول فستكونون على موعد مع الجزء الثاني الذي لن يشهد تغييراً طفيفاً في الكادر التمثيلي، إذ سيكون من بطولة باسم ياخور، قيس الشيخ نجيب، جمال سليمان، سامر المصري، سلافة معمار ولكن بمشاركة جديدة للفنانة التونسية درّة.

ويحكي عن الحقبة التاريخية التي كان العثمانيون يحكمون فيها.

المسلسل سيعرض على قنوات لنا والفجيرة و MBC.

المسلسلات الكوميدية السورية في رمضان 2020.. مسلسل ببساطة

يبدو أن المسلسلات الكوميدية التي ستعرض على شاشة رمضان هذا العام قليلة نسبياً ومقتصرة على الجزء الثاني من مسلسل ببساطة بطولة باسم ياخور وأحمد الأحمد.

تدور الأحداث خلال مجموعة من اسكيتشات فنية، تناقش القضايا الاجتماعية والعالمية بشكل كوميدي.

المسلسل سيُعرض على قناتي لنا ورؤيا.

المسلسلات اللبنانية في رمضان 2020.. ولد بنت

ببطولة كل من الكوميدي عباس جعفر والسورية غريس قبيلي تدور أحداث مسلسل ولد بنت في إطار كوميدي حول زوجين شابين، لبناني وسورية، يقعان في مأزق، نتابع من خلاله كيف يعيش حبهما وسط العواصف، وهل سيستمر أم لا؟

مسلسل لو ما التقينا

في إطار الدراما الواقعية تدور أحداث المسلسل الذي يقوم ببطولته يوسف الخال وسارة أبي كنعان حول هادي صاحب أحد المحال التجارية الذي يعاني من ظروف عائلية صعبة، فتحاول حبيبته ريما مساندته والوقوف بجانبه في مواجهة المشاكل.

المسلسل سيُعرض على قناة UTV.

المسلسلات الأردنية في رمضان 2020.. مسلسل جلطة

مسلسل “جلطة” هو عمل درامي كوميدي اجتماعي من بطولة أمل الدباس وزهير النوباني وشريف الزعبي، ويسلط الضوء على ما تواجهه العائلة الأردنية من تحديات في الزمن الحالي.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة أبوفؤاد التي تمثل العائلة الأردنية النموذجية، وفي كل حلقة تتغير خلفية العائلة الاجتماعية والاقتصادية والتحدي الذي تواجهه. ويهدف هذا العمل إلى نقل شكل حياة العائلة الأردنية بمختلف طبقاتها.

المسلسل سيعرض على قناة رؤيا.

مسلسل رياح السموم

في إطار بدوي يشارك به كل من جميل براهمة صفاء ووسام البريحي سلطان والسورية صفاء سلطان تدور أحداث مسلسل رياح السموم.

ويحكي المسلسل قصة الشيخ رداد الذي يتسلم المشيخة عقب مقتل والده على يد زوجته أم مطلق، فتنشأ بينهما العداوة، ويبدأ كل منهما في إطلاق سمومه نحو الآخر.

المسلسل سيعرض على قناة الأردن.

عربي بوست