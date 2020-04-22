فندق ريفييرا: الإقفال الحالي مؤقت

أعلنت ادارة فندق “ريفييرا” في بيان اليوم، “ردا وتعقيبا على الخبر الذي ورد في بعض الصحف المحلية عن مسلسل إقفال الفنادق المستمر، والذي أشار الى أن فندق “الريفييرا” في صدد الإقفال قريبا”.

اضاف البيان:”ان إدارة الفندق اذ تؤكد وجوب اتخاذ إجراءات استثنائية من قبل الدولة لحماية هذا القطاع الحيوي وإعفائه ولو استثنائيا من بعض الضرائب والرسوم كي يتمكن من الإستمرار، تود ان تنفي خبر الإقفال جملة وتفصيلا وتؤكد أن الإقفال الحالي موقت وما هو الا تماشيا وانسجاما مع حالة التعبئة العامة المرتبطة بوباء كورونا، وبأن الفندق سيعاود افتتاح ابوابه فور انتهاء الإجراءات المرتبطة بالوباء”.