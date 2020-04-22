دياب ينتقد “المركزي” ويعد بمواقف متشددة الجمعة: مصرف لبنان لا ينسق مع السلطة التنفيذية حول القرارات التي يصدرها

أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بعد رفع الجلسة التشريعية، إلى أن “الهجوم السياسي على الحكومة متوقع، وأتمنى أن لا يؤثر على الأمن الإجتماعي والغذائي، والـ450 مليار للقطاع الصحي مر وهو يساعد المستشفيات الى حد ما على القيام بواجباتها، خصوصاً أن بعض المستشفيات الخاصة بدأت منذ فترة بعلاج مرضى كورونا، أما بالنسبة للـ1200 مليار الذي يعني المواطن اللبناني فتأجل وتم تطيير النصاب، وهو قرض بالليرة اللبنانية على شكل سندات”.

ولفت إلى أن “الخطة الاقتصادية كان من المفترض أن تنتهي هذا الأسبوع، لكننا علمنا بجلسات المجلس النيابي، وبنهاية الأسبوع القادم سننتهي منها”، وقال: “سأتكلم الجمعة بعد جلسة مجلس الوزراء ويجب أن يكون هناك تنسيق أكبر من قبل مصرف لبنان مع الحكومة، وبالنسبة لقرار حاكم المصرف رياض سلامة بالأمس فلم نكن نعرف والحكومة لم تبلغ ولم يتم التنسيق معها بهذا التعميم، مصرف لبنان لا يقوم بالتنسيق مع السلطة التنفيذية حول القرارات التي يصدرها، وسيكون لي كلام وموقف بعد جلسة الحكومة يوم الجمعة المقبل، ومجلس النواب أجل رفع السرية المصرفية”.