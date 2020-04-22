سامي الجميل: مجلس النواب لم يعد لديه اي مصداقية وعلى اللبنانيين فرض التغيير

قال النائب سامي الجميل على هامش الجلسة التشريعية في الاونيسكو ان “مجلس النواب بعد ما اقر الموازنات الكارثية التي اسقطت البلد اقتصاديا وبعد ما انتج سلطة ادت الى تدمير البلد منذ سنوات عدة يرفض ان تحاسبه الناس من خلال الانتخابات النيابية المبكرة وهذا الامر اسقط عن المجلس اي مصداقية متبقة للقيام بأي اصلاح او عملية محاسبة”، مضيفاً: ” على اللبنانيين ان يتكلوا من اليوم على أنفسهم لا على مؤسسات الدولة من اجل فرض التغيير”.

وتابع الجميل: “كان اليوم امتحاناً للمجلس وهذا المجلس لا يريد الاعتراف بمسؤوليته ويريد أن يكمل بالأداء نفسه الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه والمجلس لا يمكن أن يقوم بأي إصلاح والبعض يتلطى وراء شعارات فارغة للاستمرار في هذا الوضع الكارثي”.









وقال الجميل : ” يبدو ان الثورة من 17 تشرين الى اليوم لم يحضرها اي من الزملاء ولم يستوعب أحد حجم التغيير الذي حصل في لبنان وللأسف البعض يتلطى بشعارات من اجل البقاء في الوضع الحالي الكارثي والمأزوم الموجود”.

وفي رده على سؤال قال الجميل: “الرئيس ايلي الفرزلي نصّب نفسه كناطق رسمي باسم المنظومة التي تريد الناس تغييرها وتكلم باسمها واعتبر أنّ المجلس يجب أن يكون منفصلاً عن الشارع اللبناني و فذكّرته بأنّ المجلس لم يكن موجودا لولا هذا الشارع، نحن منسجمين مع انفسنا منذ فترة طويلة، هو يستطيع ان يتكلم بما يريد والناس اعتادوا عليه منذ 30 سنة حتى اليوم ونحن نتمنى وجود وجوه جديدة تحكي لغة شباب اليوم في 2020 و لم نعد نريد هذا الكلام الخشبي.”