تجنبا لاي انفجار اجتماعي.. الراعي: الدولة مطالبة بقرارات على مستوى التحديات

واصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من بكركي صلاة المسبحة الوردية على نية لبنان، وقال في تأمله هذا المساء: نرفع الصلاة من اجل شفاء المصابين بوباء كورونا ومن اجل تجنيب الاصحاء هذا الوباء والحد منه وابادته بقوة المسيح القائم من الموت. كما نصلي من اجل الرجوع الى الذات من قبل الجميع ورجوع الخطأة الى التوبة.

واضاف: “واذ نصلي على نية وطننا لبنان، نذكر ايضا حكومته والمجلس النيابي الملتئم في هذه الايام، ونطالبهم بقرارات على مستوى تحديات بلدنا وعلى قدر حاجات شعبنا وانتظارات شبيبتنا، كي نتجنب اي انفجار اجتماعي واي خيبة امل عند اجيالنا الطالعة”.