مجزرة في بعقلين… 7 قتلى بجريمة واحدة!

ماذا يجري في هذا العالم؟ أي درجة من الصدمات ستُنتج هذه الاضطرابات النفسية التي تراكمها الإنسانية جرّاء الظروف؟ الأسبوع الماضي جريمة في #جديتا، واليوم في بعقلين. فماذا يجري؟

مجزرة مروّعة وقعت اليوم في منطقة نهر بعقلين، انتهت بمقتل 7 أشخاص بجريمة واحدة، هم وفق معلومات “النهار”، 5 من الجنسية السورية ولبنانيان، وبين الضحايا أولاد.









وفي هذا السياق، أفاد رئيس بلدية بعقلين عبدالله الغصيني لـ”النهار”، أنّ “دوافع الجريمة غير معروفة، والمحلة التي وقعت فيها تضم مساكن للعمال السوريين وورش عمل، فيما تعمل الأدلة الجنائية في ساحة الجريمة الآن”.

ووفق الغصيني، فإنّ “أحدهم أطلق النار بشكل عشوائي من سلاح الصيد، وأنّ القوى الامنية تلاحق الجاني، والعمل بين البلدية والأمن والمجتمع المدني جارٍ لمنع أي ردات أفعال وترك الكلمة للأمن والقضاء”.

وتظهر مشاهد قاسية في فيديو وجود جثتي رجلين في بستان وقربهما خرطوش الصيد.

المصدر: النهار