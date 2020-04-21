باسيل: كلفة بقاء النازحين السوريين في لبنان بلغت ٤٣ مليار دولار!

قال رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل في موضوع القرض: آن الأوان ليغيّر لبنان الرسمي سياسته بموضوع الاقتراض الغير المنتج لصالح النازحين السوريين بعد ان بلغت كلفة بقائهم في لبنان حتى الآن ٤٣ مليار دولار وبعد ان وقع لبنان مالياً؛ على لبنان ارسال اشارة واضحة بتغيير موقفه لناحية موقف المجتمع لبنان بإقراض لبنان مقابل اندماج السوريين وبقائهم في لبنان، واعادة المشروع والتفاوض عليه مجدداً بشطب موضوع السوريين وازالة الهدر الوارد فيه

من جهة ثانية غرد باسيل عبر تويتر بالقول “اقرّ المجلس النيابي قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛جيد ولكن غير كافي!









وأضاف تبقى قوانين: رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة ومحكمة الجرائم المالية واسترداد الأموال المنهوبة وكشف الحسابات والاملاك، وهذا هو الأسرع والأفعل!اليوم ١\٦، بقي ٥؛ مشوارنا طويل ووعر ولكن سنجتازه.