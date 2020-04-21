بري غير مرتاح… “ماذا تفعلون ببلدكم؟”

عكست اجواء عين التينة عدم ارتياح رئيس مجلس النواب نبيه بري لجو التراشق الحاصل، ولهذا التصعيد الذي من شأنه ان يدفع لبنان الى مزيد من التعثر، بحسب ما اشارت صحيفة “الجمهورية”.

وتابعت الصحيفة ان هذه الاجواء تلخص موقف بري بالدعوة “الى التهدئة السياسية. فهذه المرحلة لا تحتمل فتح معارك جانبية لا طائل منها، فلنترك الحكومة تعمل، وواجب الجميع موالاة ومعارضة ان تمدّ يد العون لها للقيام بالمهمة الانقاذية للوضع الاقتصادي والمالي الذي نال من الجميع من دون استثناء. فالناس شبعوا معارك وتوترات، لم يعد تهمّهم السياسة، بل صار همّهم لقمتهم ومعيشتهم ومن يخفف عنهم، وليس من يزيد التوترات ويفتعل الاشتباكات، فماذا تفعلون ببلدكم؟”.