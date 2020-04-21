مسؤول أمريكي: حالة زعيم كوريا الشمالية في “خطر شديد” بعد إجرائه عملية جراحية

تراقب الولايات المتحدة المعلومات الاستخباراتية حول الحالة الصحية الخطرة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد خضوعه لعملية جراحية، وفقا لمسؤول أمريكي على علم مباشر بالأمر.

وغاب كيم جونغ أون مؤخرًا عن الاحتفال بعيد ميلاد جده في 15 أبريل نيسان، مما أثار تكهنات بشأن سلامته. وقد شوهد قبل ذلك بأربعة أيام في اجتماع حكومي.









وتواصلت CNN مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه)، ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الأمريكية للتعليق. كما سعت CNN للحصول على إفادة من مسؤولي كوريا الجنوبية.

وولد كيم جونغ أون في 8 يناير كانون الثاني. ويعتقد على نطاق واسع أنه في الثلاثينات من عمره، على الرغم من أن سنة ميلاده غير متاحة للعامة.