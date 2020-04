وفاة مخرج ورسام “توم وجيري” عن عمر ناهز 95 عاما

توفي، الرسام الأمريكي-التشيكي جين ديتش، مخرج سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة “توم وجيري”، والحائز جائزة الأوسكار، عن عمر ناهز 95 عاما، بشقته في مدينة براغ التشيكية.

وقال الناشر التشيكي، بيتر هيمل، لوكالة “أسوشيتد برس” إن ديتش توفي “بشكل مفاجئ” ليلة الخميس الماضي، في شقته بحي ليتل كوارتر في براغ، من دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

Gene Deitch (1924 – 2020)

Thank you Gene for making my childhood awesome.

"Tom & Jerry And Popeye Director"#GeneDeitch pic.twitter.com/QJemYZsiZU

— Ambivert (@Dr_Sneha_) April 20, 2020