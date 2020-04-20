وزير الصحة: القطوع الأسود مرّ وعاصفة “كورونا” اقتربت من نهايتها

اكد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ إلى أن “القطوع الأسود مرّ وعاصفة كورونا اقتربت من نهايتها في لبنان ونسير بخطوات دقيقة للوصول الى مرحلة أكثر وضوحاً يبنى عليها أكثر من إجراء في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب”.

واضاف حسن في حديث لل”ام تي في” ان “اقول للشعب أن الفاتورة التي ندفعها في بيوتنا أرخص من ثمن أرواح لأحباب لنا، وما حصل في كثير من الدول هو انهيار امام هذا الوباء، إلا أننا في ​لبنان​ سنصل إلى بر الأمان في أقرب فرصة ممكنة”.









واعتبر أن “قانون التعبئة وتمديده أو الحد منه أو إلغاؤه يعود قراره ل​مجلس الوزراء​ مجتمعا، أما تقاريرنا في الوزارة فهي ستتم من خلال رفع نتائج الفحوصات ودراسة النتائج، ورفعنا عدد الفحوصات ل1500 فحص يوميا خلال هذا الأسبوع لقدامى مرضى كورونا، وللمتحسسين وأصحاب عوارض الرشح بالإضافة إلى عينات عشوائية لنقيم الواقع الوبائي، وعندها نبني على الشيئ مقتضاه”.