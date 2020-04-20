بالفيديو.. هيفا تتدرب مع والدتها وتتحدى متابعيها لممارسة الرياضة مع أهاليهم

في فيديو جديد نشرته على حسابها في إنستغرام، ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، وهي تمارس الرياضة في ساحة بيتها مع والدتها.
وقالت هيفاء: “انهض وتحرك، مارس التمارين مع الأهل والأقارب في المنزل خلال مرحلة الحجر. ساعدهم على التمتع بالنشاط وعلى تعزيز جهاز مناعتهم”.
وأضافت: “التدريب مع والدتي كان مفعماً بالطاقة، الحب والضحك. قبلت تحدي التمارين متابعيّ الأحباء وأنا أمارسها مع والدتي وعليكم القيام بالمثل. وأتحدى كلاً منكم لتمارسوا الرياضة برفقة أهلكم أو أقاربكم في المنزل”.
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📢📢Get up and get moving, exercise with your parents and relatives at home during this #quarantine. Help them stay active and boost their immunity 🏃🏽🤸🏼♂️🏃🏽♀️🧘🏽 . 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗠𝗢𝗠 𝘄𝗮𝘀 𝗳𝗶𝗹𝗹𝗲𝗱 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆, 𝗹𝗼𝘃𝗲 & 𝗹𝗮𝘂𝗴𝗵𝘁𝗲𝗿!😎 @hnasr10 I accepted the #trainwiththeelders challenge 👏🏻👏🏻 My beloved followers, I trained with my mom and you should too! I nominate all of you to train with your parent/relative at home 𝙨𝙝𝙖𝙧𝙚 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙫𝙞𝙙𝙚𝙤𝙨 😁 𝙗𝙮 𝙩𝙖𝙜𝙜𝙞𝙣𝙜 𝙢𝙚 𝙤𝙣 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙖 𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 #trainingwithfamily #Trainwithyourparents #Trainwithyourrelatives
ولقي الفيديو تفاعلا كبيرا من متابعي الفنانة اللبنانية، حيث جلب أكثر من 25 ألف إعجاب، وأكثر من 700 تعليق.
وأشاد المتابعون، بحيوية والدة هيفاء وقدرتها على ممارسة الرياضة والتحرك بسهولة، وأكدوا استجابتهم لدعوة هيفاء بممارسة الرياضة، وتحديدا خلال فترة الحجر الصحي.