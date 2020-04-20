بالفيديو.. هيفا تتدرب مع والدتها وتتحدى متابعيها لممارسة الرياضة مع أهاليهم

في فيديو جديد نشرته على حسابها في إنستغرام، ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، وهي تمارس الرياضة في ساحة بيتها مع والدتها.

وقالت هيفاء: “انهض وتحرك، مارس التمارين مع الأهل والأقارب في المنزل خلال مرحلة الحجر. ساعدهم على التمتع بالنشاط وعلى تعزيز جهاز مناعتهم”.









وأضافت: “التدريب مع والدتي كان مفعماً بالطاقة، الحب والضحك. قبلت تحدي التمارين متابعيّ الأحباء وأنا أمارسها مع والدتي وعليكم القيام بالمثل. وأتحدى كلاً منكم لتمارسوا الرياضة برفقة أهلكم أو أقاربكم في المنزل”.

ولقي الفيديو تفاعلا كبيرا من متابعي الفنانة اللبنانية، حيث جلب أكثر من 25 ألف إعجاب، وأكثر من 700 تعليق.

وأشاد المتابعون، بحيوية والدة هيفاء وقدرتها على ممارسة الرياضة والتحرك بسهولة، وأكدوا استجابتهم لدعوة هيفاء بممارسة الرياضة، وتحديدا خلال فترة الحجر الصحي.