“جنسيتي كرامتي” تستنكر منع المساعدات عن أسرة المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي!

سأل رئيس حملة “جنسيتي كرامتي” مصطفى الشعار، في بيان اليوم، الرئيس حسان دياب: “بأي حق تمنع المساعدات عن أسرة الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي، ألست القائل في البيان الوزاري سوف نعمل على إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة؟ ألا تخضع أسرة المرأة اللبنانية إلى التعبئة العامة ومنع التجوال وإقفال موارد الرزق؟ كيف تقبل بإرسال استمارات المساعدات إلى المدارس الرسمية ويتم استثناء أسرة الأمهات اللبنانيات؟”

وقال: “الحملة كانت دعت إلى التزام التعبئة، ولكن إذا خيرنا بين الموت من فيروس كورونا أو الجوع، فإننا نفضل أن نموت ونحن نناضل من أجل حقوق الأمهات والأطفال في لبنان. كلنا نعلم أن هذه المساعدات ليست منة أو إكرامية من أحد، إنها حق مكتسب لكي نستطيع أن نتخطى الوباء العالمي الذي يحيط بالجميع”.









أضاف: “سنخرج إلى الشوارع من أجل حليب الأطفال والأدوية، وليعلم المجتمع المحلي والدولي أنكم تخليتم عن أمهات لبنان وأسرهن، ومارستم أسوأ أشكال العنصرية”.

وختم: “لم ولن نقبل بموت أطفالنا من الجوع بسبب المحاصصة الطائفية، ومن يعتقد أنه يستطيع إذلال الأم اللبنانية عبر حصة غذائية أو مبلغ من المال فهو محض واهم. نحن ولدنا مرفوعي الرأس وسنموت شامخي الرأس”.