قوى الامن الداخلي تحذّر من رابط وهمي يسرق رصيدكم

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

يتم التداول برابط وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان: ” رصيد مجاني من Alfa وTouch بمناسبة شهر رمضان”، بحيث يوهم من خلاله المشترك بانه سوف يتلقى رصيدا من احدى الشركتين مقابل قيامه بخطوات بسيطة، ويقوم المقرصن بالاستيلاء على البيانات الشخصية للضحية او سرقة رصيده.









لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الكرام، التنبّه والحذر، وعدم الدخول إلى أي رابط غير آمن وغير مؤكّد المصدر، كي لا يكونوا عرضةً لعميات احتيالية، كما تدعوهم عند تلقي أي رسالة نصية او بريد الكتروني باسم جهات او منظمات او مؤسسات وغيرها توهم بالربح المادي، الى عدم التسرّع ومراجعة الموقع الرسمي المعني بغية التأكد من صحة المعلومات.