الحرس الثوري الإيراني يعلن تطوير جهاز يكشف “كورونا” عن بعد 100 متر!

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن تصنيع جهاز يستطيع الكشف عن فيروس كورونا عن بعد، خلال 5 ثوانٍ وفي نطاق 100 متر.

وأطلق على المنظومة الجديدة اسم “مستعان”.









وقال حسين سلامي، قائد الحرس الثوري خلال الكشف عن الجهاز، إنه “لا يقوم بأي تواصل جسدي مع المرضى، ولا يتطلب إجراء اختبار دم”.

وبحسبه سيكون جهاز التشخيص عن بعد الذي كشف عنه الحرس الثوري، الأول من نوعه في العالم في أساليب الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد- 19).

أما طريقة الاختبار الحالية المستخدمة في الكشف عن الفيروس، فهي تتمثل في مسحات للأنف والحنجرة، ويستغرق صدور النتائج نحو يومين، في حين تستطيع الاختبارات السريعة إعطاء التشخيص في غضون عدة ساعات.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 5118 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 82 ألفاً و211.