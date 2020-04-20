يجعل النساء يبدون أصغر بعدة سنوات.. إليكم تمارين يوغا الوجه وفوائدها

قد يعتقد البعض أن فوائد تمارين يوغا الوجه تجميلية فقط، كونها تساعد على شدّ البشرة ومكافحة الشيخوخة، لكنها ليست كذلك وحسب، إذ لها العديد من الفوائد الأخرى كزيادة الدورة الدموية في الجلد والتخفيف من تشنجات أعصاب الوجه الناتجة عن التوتر.

تمارين يوغا الوجه

يوغا الوجه هي سلسلة من التمارين المتكررة التي نقوم من خلالها بتحفيز عضلات الوجه وتحريكها عبر مبدأي الشد والارتخاء، بحسب ما أفاد به موقع W24.









فيما أظهرت دراسة أجرتها شركة Northwestern Medicine أن تمرين الوجه 30 دقيقة يومياً لمدة أكثر من 20 أسبوعاً يمكن أن يجعل النساء في منتصف العمر يبدون أصغر بثلاث سنوات.

ولكن مثله مثل أي رياضات أخرى ستحتاجون للالتزام به للحصول على نتائج حقيقية، ولا تستغرق العملية أكثر من 20 إلى 30 دقيقة يومية.

أنواع تمارين يوغا الوجه

أنواع تمارين يوغا الوجه

الآن بعد أن فهمنا كيفية عمل اليوغا، إليكم بعض التمارين السريعة والسهلة التي يمكن إضافتها إلى روتينك الصباحي.

1 – تمرين الجبين

يستخدم هذا التمرين الضغط لإزالة التوتر عند نقاط رئيسية موجودة على جبهة الوجه، وعن طريق الممارسة الصحيحة سيساعد هذا التمرين على الاسترخاء، إضافة إلى منع ظهور تجاعيد الوجه.

الخطوات:

ضع قبضتي يديك على طرفي جبهة الوجه

اضغط باستخدام مفاصل أصبعي الوسطى والسبابة

حافظ على الضغط مدة دقيقة في كل مرة، وكرر العملية 4 مرات.

2 – شد الفكّ

من خلال هذا التمرين ستخسر الدهون غير المرغوب فيها الموجودة في الفك كما ستمنع ظهور الخطوط الرفيعة.

الخطوات:

قم بتحريك شفتيك على جانب واحد حتى تشعر بتمدد في الفك.

أدر رأسك إلى هذا الجانب وارفع بزاوية 45 درجة.

استمر لمدة 3 ثوانٍ لتشعر بالتمدد في رقبتك.

كرر مرة واحدة، ثم انتقل إلى الجانب الآخر.

3 – شد الوجه عن طريق اليدين

عندما نضحك يحصل هذا التمرين تماماً، ولكن للحصول على فائدة أكبر يفضل استخدام اليدين لشد بشرة الوجه للأعلى والأسفل من أجل تعزيز الدورة الدموية في الوجه والحصول على بشرة صحية ونقية.

الخطوات:

ضع كلتا راحتي يديك على خديك.

ادفعهما إلى الأعلى وإلى الخلف والأسفل لتحريك جوانب الوجه.

اصنع شكل “O” بفمك.

استمر لمدة 5 ثوان وكرر مرتين إضافيتين.

4 – خدود السمكة

سيساعد هذا التمرين في الحصول على بشرة مشدودة وأكثر ونضارة.

الخطوات:

أغلق شفتيك بإحكام.

قم بشفط خديك لتشكيل “شفاه سمك” بفمك.

اتركها مدة تصل إلى 10 ثوان وكررها 5 مرات.

5 – شد الوجه بشكل كامل

يساعد هذا التمرين على تحريك كامل عضلات الوجه وبالتالي جعلها في حالة استرخاء إضافة إلى أنه يكافح علامات الشيخوخة.

الخطوات:

قم تشكيل حرف “O” مع فمك.

قم بطي شفتيك على أسنانك.

ابتسم.

ضع أصابعك على خديك واضغط بقوة.

استمر لمدة 20 ثانية، ثم كررها ثلاث مرات.

6 – رقبة الزرافة

بما أن جلد الرقبة أرق من جلد الوجه فإن علامات الشيخوخة تظهر عليها بشكل أبكر، لذلك سيساعد هذا التمرين على تمديد عضلات الرقبة وتعزيز ارتخائها.

الخطوات:

ضع أطراف أصابعك على عظام الترقوة.

قم بإمالة رأسك للخلف وشد شفتيك بإحكام.

عندما يميل رأسك للخلف، أخرج شفتك السفلية وضع أصابعك على الترقوة

أعد رأسك باتجاه الصدر وكرر الأمر مرتين أخريين.

فوائد يوغا الوجه