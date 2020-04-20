مذبحة منتظرة في ريال مدريد للخروج من ضائقة كورونا

كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، وافق على طلب الإدارة بالاستغناء عن خمسة لاعبين دفعة واحدة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك لمساعدة النادي في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق منذ تعليق النشاط الكروي منتصف الشهر الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “آس”، فإن أزمة نقص السيولة مع الخسائر الفادحة المتتالية، جعلت الريال شبه مضطرا لبيع خمسة لاعبين قبل حتى التفكير في شراء لاعبين جُدد، وذلك لتوفير سيولة تُقدر بنحو 125 مليون يورو، بالإضافة إلى توفير 75 مليون يورو قيمة رواتب اللاعبين على مدار الموسم، لتعويض الخسائر الحالية.









وقالت الصحيفة المقربة من أعضاء مجلس إدارة اللوس بلانكوس، إن المنبوذ الويلزي غاريث بيل سيكون على رأس قائمة مذبحة النجوم المنتظرة، ليس فقط لتوتر علاقته بالنادي والجمهور، بل أيضا لتوفير راتبه الباهظ الذي يزيد عن 14 مليون بعملة المملكة، ويتبعه في القائمة الكولومبي خاميس رودريغيز والثلاثي ماريانو دياز، لوكاس فاسكيز وألفارو أودريوزولا.

وأشار التقرير إلى وجود سبب آخر يحتم على ريال مدريد التفريط في هؤلاء اللاعبين، وهو صداع القائمة، حيث يملك زين الدين زيدان 25 لاعبا في الوقت الراهن، وبعد رحيل ألفونسو أريولا المعار من باريس سان جيرمان، ستتقلص لـ24، في الوقت الذي سينتظر فيه الفريق عودة 11 معارا، منهم أسماء ستنافس على التشكيلة الأساسية، في مقدمتهم أشرف حكيمي.

أما قائمة المرشحين للذهاب إلى “سانتياغو بيرنابيو” في أول موسم بعد وباء كورونا، فتشمل مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ براوت هالاند، ومعه كذلك مدافع لايبزيغ دايوت أوباميكانو، وبدرجة أقل هداف توتنهام هاري كين.