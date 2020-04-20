وهاب يصوب على بري وجنبلاط… ويقول لدياب: العصابة إن لم تهاجمها ستهاجمك!

دعا رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب، رئيس الحكومة حسان دياب إلى فتح ملفات الفساد، وقال: “رئيس الحكومة يستطيع أن يطلب كل الملفات الموجودة في الدولة اللبنانية”.

وفي تصويب مباشر على رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالب وهاب بفتح ملفات الريجي و إدارة حصر التبغ في لبنان المحسوبة على بري. ويأتي هذا الهجوم في ظل الحديث عن شبه تحالف بين بري وجنبلاط والحريري.









وأشار وهاب في حديث لبرنامج “وهلق شو” على قناة الجديد، إلى أن الجميع يعرف أين ذهبت 120 مليار دولار، موضحاً أن هناك 60 إستدانتهم الدولة اللبنانية وهناك 40 مليار دولار إستدانهم المواطنين ويبقى هناك 20 مليار دولار، معتبراً أن الأمر لا يحتاج إلى تحقيق أو شركات محاسبة.

وتوجه وهاب إلى دياب بالقول: “هذه العصابة إن لم تهاجمها ستهاجمك وإن تحالفت معكم سيتآمرون عليك”، معتبراً أن هؤلاء ليس لديهم معركة سياسية لأنهم لا يجرؤون على مواجهة “حزب الله”، بل على العكس يقولون للحزب أنهم مستعدين لمنحه أكثر مما يمنحه دياب، مشيراً إلى أن المعركة هي لحماية مواقعهم من التعيينات الإدارية، متمنياً من دياب أن يعيد النظر بالمليار دولار المتوجب دفعها لشركة “كار دينيز” واستبدالها بإنشاء محطة.

وأكّد وهاب أنه يدعم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة و”حزب الله”، لافتاً إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ليس بحاجة إلى دعمه لأنه أقوى من الجميع، ومتحالف مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط.

وعلي صعيد آخر قال وهاب: “أنا مع تبييض السجون و”حرام” أن نقبل بغير ذلك. أتمنى أن يخرج المساجين جميعهم من السجون بمناسبة عيد الفطر”.

المصدر: الجديد