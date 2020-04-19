نجوى كرم تهنئ بعيد الفصح: أتمنّى على جميع الإكليروس في الشرق والغرب بأن نحتفل بعيد واحد!

لم تغفل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عن تهنئة المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي في عيد الفصح المجيد، فغرّدت على حسابها الخاص على تويتر متوجهة إلى رجال الدين المسيحيين: “المسيح قام لكلّ من يتّبع التقويم الشرقي وأتمنّى على جميع الإكليروس في الشرق والغرب بأن نحتفل بالعالم كلّو بعيد واحد، لأنّو هنالك نور واحد والله واحد في السنة المقبلة”.

وكان ذلك بعد وصول شعلة النور إلى لبنان.

#المسيح_قام لكلّ من يتّبع التقويم الشرقي

وأتمنّى على جميع الإكليروس في الشرق والغرب بأن نحتفل بالعالم كلّو بعيد واحد، لأنّو هنالك نور واحد والله واحد في السنة المقبلة 🙏🏼





— Najwa Karam (@najwakaram) April 18, 2020