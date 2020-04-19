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نجوى كرم تهنئ بعيد الفصح: أتمنّى على جميع الإكليروس في الشرق والغرب بأن نحتفل بعيد واحد!

April 19, 2020

لم تغفل شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم عن تهنئة المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي في عيد الفصح المجيد، فغرّدت على حسابها الخاص على تويتر متوجهة إلى رجال الدين المسيحيين: “المسيح قام لكلّ من يتّبع التقويم الشرقي وأتمنّى على جميع الإكليروس في الشرق والغرب بأن نحتفل بالعالم كلّو بعيد واحد، لأنّو هنالك نور واحد والله واحد في السنة المقبلة”.
وكان ذلك بعد وصول شعلة النور إلى لبنان.

 

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