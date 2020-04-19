“المركزي الكويتي” يوجه البنوك بتأجيل استحقاقات العملاء 6 أشهر بدون أية غرامات تأخير

أعلن بنك الكويت المركزي، الأحد، توجيه البنوك المحلية بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين لمدة 6 أشهر بدأت في مارس/ آذار الماضي، وحتى سبتمبر/أيلول 2020.

وأفاد المركزي، في بيان، بأن تأجيل الاستحقاقات بدون أية رسوم جزائية أو غرامات تأخير.









وأوضح أن القرار الجديد جاء بعد اجتماع “المركزي” مع رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، واستمرارا لحزمة الإجراءات التي اتخذها البنك، لمواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وفي 12 مارس/ آذار الماضي، وجه بنك الكويت المركزي البنوك لتأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين 3 أشهر، بدون تطبيق أي رسوم جزائية.

ومطلع أبريل/نيسان الحالي، قرر المركزي تقديم حزمة تحفيزية للمصارف المحلية تتضمن خفض متطلبات معايير السيولة، في إطار جهود دعم القطاع لتجاوز تبعات فيروس كورونا.

وبلغت إصابات كورونا بالكويت، حتى الأحد، نحو 1915، منها 7 وفيات و305 تعافوا.