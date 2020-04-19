كورونا يجمع فنانين عالميين في حفل افتراضي ضخم.. 8 ساعات من الغناء والكوميديا عبر يوتيوب

شارك عشرات الفنانين العالميين، مساء السبت 18 أبريل/نيسان 2020، في إحياء حفل موسيقي افتراضي على موقع يوتيوب، تضمن أعمالاً موسيقية وغنائية وعروضاً كوميدية وشخصية، لبعث الأمل وتحقيق الوحدة خلال جائحة فيروس كورونا.

هذا الحفل قامت على تنظيمه منظمة الصحة العالمية و”غلوبال سيتيزن” غير الربحية، بهدف “تشجيع الناس حول العالم على البقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا”.









عالَم واحد: تحت عنوان “عالَم واحد: جميعاً في البيت” استمر الحفل في بث فقراته التي صوَّرها الفنانون من بيوتهم وبُثت على موقع يوتيوب لمدة 8 ساعات متواصلة، كما تناقلته عديد من القنوات التلفزيونية.

من أبرز المشاركين في الحفل، المغنيتان الأمريكيتان ليدي غاغا وجينيفر لوبيز، والمغنيان البريطانيان بول مكارتني وإلتون جون، وفرقة الروك البريطانية “رولينغ ستونز”؛ والمغني الإماراتي حسين الجسمي.

كما شاركت فيه أيضاً، الموسيقية الأمريكية أليشيا كيز، والمغني الإيطالي أندريا بوتشيلي، والممثل والمخرج الأمريكي ماثيو ماكونهي، وغيرهم من الفنانين العالميين.

وشاهد الحفلَ خلال البث المباشر نحو 750 ألف شخص، في حين شاهده بعد نهايته على يوتيوب أكثر من 17 مليون آخرين.

حفل خيري: ويعد هذا الحفل أكبر جهد من المشاهير حتى الآن، حيث استطاع القائمون على المهرجان جمع تبرعات بلغت قيمتها 127.9 مليون دولار، سيتم استخدامها في مكافحة فيروس كورونا حول العالم، حسبما أشارت وكالة رويترز.

كورونا في العالم: حتى الأحد 19 أبريل/نيسان 2020، وصل عدد المصابين بالفيروس في أرجاء العالم إلى نحو مليونين و345 ألفاً، في حين بلغ عدد الوفيات قرابة 161 ألفاً، أما عدد الذين خضعوا لفحوص كورونا فتجاوز 3 ملايين و700 ألف شخص.

تأتي الولايات المتحدة في مقدمة البلدان من حيث أعداد ضحايا كورونا، تليها إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والصين.