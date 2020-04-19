حسن: لا يمكن اعطاء أجوبة حول مدة استمرار الاجراءات الا بعد 10 أيار

أكد وزير الصحة حمد حسن أنه لا يمكن بناء معطيات نهائية على نتيجة فحوصات اليوم التي أظهرت اصابة شخص واحد فقط بكورونا في الساعات الماضية.

وأشار حسن في حديث تلفزيوني الى أن الوزارة ستنطلق الى المناطق التي شهدت اكبر عدد اصابات لاجراء الفحوصات وسيتم رفع العدد من 1000 الى 1500 عينة يومياً.









وقال:”نتفهم حاجة الناس للتنقل والعمل لكن لا بد من التشدد بتطبيق الاجراءات وسنقدم أقنعة واقية مجانا للمواطنين”.

وردا على سؤال لفت الى أنه “لا يمكن اعطاء اجوبة حول مدة استمرار الاجراءات الا بعد العاشر من شهر ايار المقبل”.