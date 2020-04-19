الحريري في الحجر الصحي

في” انه وضع نفسه في الحجر الصحي في بيت الوسط وهو لن يلتقي أحداً في إطار الإجراءات الوقائية المتّبعة ولكن سيقوم باتصالات سياسية.

وكان مصدر مقرّب من الحريري قد اكد لـ”مستقبل ويب” أنه “وكل من رافقه على الطائرة القادمة من باريس الى مطار رفيق الحريري الدولي خضعوا لكل الشروط التي طلبتها وزارة الصحة وأجروا فحوصات PCR جاءت نتائجها سلبية”، خلافا لما تردّد.









وقدمت نسخ من هذه النتائج للسفارة اللبنانية في فرنسا قبل اقلاع الرحلة ، وذلك بناء على اصرار الحريري للالتزام بكل الإجراءات المطلوبة من اللبنانين العائدين الى بيروت.