في ذكرى استشهاد باسل فليحان… الحريري يوجه سهامه باتجاه أهل الحكم

كتب الرئيس سعد الحريري، تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، لمناسبة ذكرى استشهاد الوزير والنائب باسل فليحان، قال فيها: “إلى أطيب الرجال باسل فليحان: لعلهم كانوا يعلمون أنك كشفت المستور المالي والاقتصادي قبل العام 2000، وأنك كنت الشريك الأول للرئيس الشهيد في إعداد كتيب الحكم والمسؤولية الذي وضع النقاط على الحروف قبل اكثر من عشرين سنة… وكان قدرك أن تستشهد إلى جانبه”.

أضاف في تغريدة ثانية: “تحية في ذكراك إلى روحك الطاهرة التي تحل علينا هذا العام والبلاد تتخبط في حقول التجارب الاقتصادية، وأهل الحكم لا يجدون منفذا لتخبطهم سوى التحامل على السياسات التي كنت ركنا من أركانها. رحمك الله أيها الباسل اسما وفعلا وعقلا راجحا”.









يشار إلى أن الشهيد فليحان توفي في 18 نيسان العام 2005، متأثرا بإصابته في التفجير الذي استهدف الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005.