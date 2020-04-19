سعيد: نطالب بإسقاط العهد وبانتخابات رئاسية

سأل النائب الأسبق فارس سعيد عبر تويتر: “ماذا تنفع القوى السياسية التي تتكلّم عن hair cut و capital control…،لغتكم معقدّة لا يفهمها الناس.

كتلكم النيابية خرساء، جيويكم مقفلة ومقطبّة بشرطان من حديد، لا ينفع الكلام في لحظة العبور الى الفوضى، وأضاف: نطالب بإسقاط العهد وبانتخابات رئاسية الآن، فقد اصبح مطلباً وطنياً عارماً”.









وفي تغريدة ثانية كتب: “تكثيف اطلالات السيّد حسن نصرالله (الاربعاء القادم) خير دليل على انه حاكم لبنان الفعلي الذي ينتظره الصراّفون ورجال الاعمال…حتى الأطباء، وأضاف: لن نقبل برئيس وهمي في بعبدا، وختم: كفى تدجيلًا وكلامًا عن قوّة هذا وذكاء ذاك، نريد رئيسًا”.