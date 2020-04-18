قفزة كبيرة بالإصابات.. تركيا تصبح أكبر بؤرة كورونا في الشرق الأوسط

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة السبت إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفعت في بلاده إلى 82329، متجاوزة إيران المجاورة لأول مرة، لتصبح بذلك أعلى بلد شرق أوسطي في إجمالي الحالات.

وحصلت هذه الزيادة الكبيرة في الإصابات بعد تسجيل 3783 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتقترب تركيا من عدد الحالات المسجلة في الصين حيث ظهر الوباء القاتل للمرة الأولى في ديسمبر الماضي.









وأضاف قوجة أن بلاده سجلت أيضا 121 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا فيروس كورونا 1890 شخصا.

وقال الوزير التركي إن نحو 1822 شخصا تعافوا من الفيروس حتى الآن، في حين وصل عدد الاختبارات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية لنحو 40520 شخصا.

بالمقابل مددت وزارة الداخلية القيود المفروضة على السفر بين 31 مدينة لمدة 15 يوما أخرى تبدأ في منتصف ليل السبت.

وضاعفت تركيا جهودها لاحتواء الوباء. وبعدما أغلقت المدارس وعلقت الرحلات الجوية وحظرت التجمعات، أمرت الحكومة الأسبوع الماضي مواطنيها بالبقاء في منازلهم لمدة 48 ساعة في 31 مدينة بدءاً من منتصف ليل الجمعة، في إطار إجراءات صارمة جديدة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وتفرض تركيا منذ مارس العزل المنزلي على المسنين الذين تتخطى أعمارهم 65 عاما وعلى من يعانون أمراضا مزمنة وعلى الشباب ممن لا تتجاوز أعمارهم 20 عاما.