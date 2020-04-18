مع كثرة استخدام المطهرات وارتداء الكمامات.. إليك نصائح لعلاج جفاف الجلد

مَن تعاني مِن جفاف البشرة الآن؟ نحن كثيرات، بعدما أصبحنا نستخدم الكحول لتعقيم أيدينا باستمرار، مع غسيلها المتكرر بضع مرات يومياً للوقاية من فيروس كوفيد-19، مشاكل البشرة قد تتطور مع مَن تعاني مِن الحساسية، فقد تسبب الكمامات الطبية مثلاً التهابات في الوجه. لهذا بحثنا عن حلول لتجنب مشاكل البشرة في هذه الفترة.

لتجنب جفاف الجلد

كثرة استخدام المنظفات والمعقمات الغنية بالكحول قد يسبب تحسُّس اليدين والحكة واحمرارها، أو ظهور تشققات مع جفاف الجلد. لذلك عليك بالآتي:









استخدمي صابوناً خالياً من المواد الكيمياوية (مثل البارابين) والعطور؛ كونها تسبب جفافاً للبشرة، واحرصي أن تحتوي على مواد مرطبة مثل الزيوت الطبيعية والجلسرين.

استخدمي الماء الفاتر لغسيل اليدين؛ لأن الماء الساخن يزيد جفاف البشرة وظهور التشققات.

بعد غسل اليدين حافظي على ترطيبها باستخدام كريم سريع الامتصاص، ولا تستخدمي الكريمات الثقيلة في الامتصاص مثل الفازلين؛ لأن الجلد لا يمتصها، فلا تعطي مفعولاً قوياً في مهمة الترطيب.

استخدمي الكريمات التي تحتوي على زيوت فهي فعّالة أكثر في الترطيب.

حاولي استخدام كريمات مرطبة طبيعية لا تحتوي على نسبة مواد كيماوية، ويمكنك الاستعانة بالزيوت وزبدة الشيا في هذه المهمة.

احرصي على تقشيرها بماسكات طبيعية مثل ماسك السكر والقهوة والزيت (الزيتون أو جوز الهند)، وذلك بخلط نسب متساوية من المكونات وتدليك البشرة لدقائق للتخلص من الخلايا الميتة وترطيبها، واستمري على هذا مرة أو مرتين أسبوعياً.

الفازلين قد تأتي مهمته ليلاً، فبما أنه ثقيل على أن تمتصه المسام، فإن مفعوله يكمن في وجوده مدة طويلة على البشرة، لذلك يُمكنك استخدامه في المساء وارتداء قفازات قطنية عليه حتى الصباح.

شرب الماء مُهم، جسمنا يحتاج الماء لصحته ونضارته، لذلك حاولي ألا تقل كمية السوائل عن 8 أكواب يومياً.

مشاكل الوجه بسبب الكمامة