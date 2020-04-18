بالفيديو.. متى ستُخفف إجراءات التعبئة العامة؟

نشرت وزارة الصحة العامة عبر قناتها على “يوتيوب” مقطع فيديو ترّد فيه على السؤال الأكثر تداولاً بين الناس،وهو: “متى ستخفف إجراءات التعبئة العامة وتعطيل الأعمال”؟.

وفي هذا الفيديو، شرح مدير عام وزارة الصحة وليد عمار، المعطيات التي على أساسها يتم اتخاذ قرار الاستمرار بإجراءات التعبئة العامة أو تخفيفها تدريجياً.









وقال: “صحيح أن هناك إصابات غير مشخصة في لبنان ولكن استنادا الى حالات الإستشفاء وأعداد الوفيات نحن قادرون أن نصدر رقما قريب للواقع والذي يتخطى أرقام المختبرات ولكنه ضمن المعقول ومطمئن”.

وأضاف: “بدأت وزارة الصحة بسحب عينات عشوائية من الأقضية التي لم يسجل فيها أي حالة للتأكد من صحة هذا الأمر بالإضافة إلى المناطق التي تحتوي على مجموعة من الحالات وهي مجهولة المصدر خاصة تلك التي لا تتبع اجراءات التباعد الإجتماعي والبقاء في المنزل”.

وأشار إلى “أننا تمكنا من زيادة عدد الفحوصات التي تخطت في بعض الأيام الـ1000 وسنرفع العدد أكثر وهذا واحد من اهداف التطبيقات التي طورتها وزارة الصحة”.

وفي هذا السياق، شرحت مديرة البرنامج الوطني للصحة الإلكترونية، السيدة لينا ابو مراد عن التطبيق الخليوي لوزارة الصحة وأهميته في المساهمة في تشخيص عدد أكبر من الحالات من خلال “symptoms checker” مشخص العوارض الذاتي.