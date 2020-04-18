الدولار يحلق.. اخترق سقف الـ3200 ليرة!

لمشهد السياسي المحتدم لم يحجب الاحتدام الآخر المتصل بالارتفاع التصاعدي المحموم في سعر الدولار في السوق والذي اخترق في الساعات الأخيرة سقف الـ3200 ليرة الأمر الذي قابله مصرف لبنان ببدء توزيع كميات من الدولارات على الصرافين عَل الخطوة تهدئ السوق وتخفض السعر وسط معلومات تؤكد أنه سيستمر في التدخل بضخ دولارات في الأيام المقبلة . وجاء ذلك وسط بلبلة واسعة تتصل بالتعميم الأخير الذي أصدره مصرف لبنان وتراجع فيه عن تعميم سابق فمنع على المراكز المالية التي تتعامل بتلقي الأموال الأجنبية من الخارج التحويلات بالدولار ودفعها بالليرة اللبنانية بسعر السوق . وأوضحت وحدة الإعلام في مصرف لبنان أن القرار جاء بناء على طلب الشركات الالكترونية وأن عمليات التسديد يجب أن تتم بسعر السوق في يوم التسديد مهما كان السعر.

المصدر: “النهار”