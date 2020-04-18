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الدولار يحلق.. اخترق سقف الـ3200 ليرة!

April 18, 2020

لمشهد السياسي المحتدم لم يحجب الاحتدام الآخر المتصل بالارتفاع التصاعدي المحموم في سعر الدولار في السوق والذي اخترق في الساعات الأخيرة سقف الـ3200 ليرة الأمر الذي قابله مصرف لبنان ببدء توزيع كميات من الدولارات على الصرافين عَل الخطوة تهدئ السوق وتخفض السعر وسط معلومات تؤكد أنه سيستمر في التدخل بضخ دولارات في الأيام المقبلة . وجاء ذلك وسط بلبلة واسعة تتصل بالتعميم الأخير الذي أصدره مصرف لبنان وتراجع فيه عن تعميم سابق فمنع على المراكز المالية التي تتعامل بتلقي الأموال الأجنبية من الخارج التحويلات بالدولار ودفعها بالليرة اللبنانية بسعر السوق . وأوضحت وحدة الإعلام في مصرف لبنان أن القرار جاء بناء على طلب الشركات الالكترونية وأن عمليات التسديد يجب أن تتم بسعر السوق في يوم التسديد مهما كان السعر.

المصدر: “النهار”




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