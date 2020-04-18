سعيد: اين زعماء طرابلس؟.. انتظار الدولة و عدم مساعدة أهلها رغم المليارات عار عليكم

غرد النائب السابق فارس سعيد على حسابه على تويتر: طرابلس تستحقّ كل عناية

قدَّمت ل١٤ آذار خيرة شبابها

رفضت الصراع السنّي العلوي

رفضت دفن ابو هريرة لأنه اعتدى على الجيش

رفعت شعار لبنان اولاً في ١٧ تشرين

اين زعماء طرابلس؟

انتظار الدولة و عدم مساعدة طرابلس رغم المليارات

عار عليكم

طرابلس تستحقّ كل عناية

قدَّمت ل١٤ آذار خيرة شبابها

رفضت الصراع السنّي العلوي

رفضت دفن ابو هريرة لأنه اعتدى على الجيش

رفعت شعار لبنان اولاً في ١٧ تشرين

اين زعماء طرابلس؟

انتظار الدولة و عدم مساعدة طرابلس رغم المليارات

عار عليكم





— Fares Souaid (@FaresSouaid) April 18, 2020