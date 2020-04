رئيسة وزراء نيوزيلندا تثير الإعجاب بعد قلقها على صحفي من “قلة النوم”..وأمريكيون يقارنونها بترامب

عادت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، لتثير الإعجاب من جديد، هذه المرة بسبب معاملتها اللطيفة أثناء إحاطتها الصحفية التي تقدمها يومياً بخصوص فيروس كورونا.

وفقاً لصحيفة Business Insider الأمريكية، الجمعة 17 أبريل/نيسان 2020، فإن القصة تتعلق بمراسل صحيفة New Zealand Herald، جاسون ويلز، الذي كان ينقل بثاً مباشراً للمؤتمر، وفي الوقت الذي كان يحضر نفسه لطرح السؤال لرئيسة الوزراء، اختلطت عليه الأمور، ونسيه، مكتفياً بكلمة: “عذراً”.

غير أن الرد كان “مؤثراً” من الرئيسة، التي قالت له: “لا مشكلة، سنعود إليك. أقلق بشأن نومك في الوقت الحالي يا جاسون”.

إشادة كبيرة في أمريكا: صدى هذه الواقعة وصل إلى واشنطن، فالصحفية جويس كرم، مراسلة صحيفة The National الإماراتية في العاصمة واشنطن، التقطت هذه اللقطة ونشرتها على حسابها على موقع “تويتر” وحصلت على أكثر من 60 ألف مشاهدة.

تقول جويس: “في وقت يتعرض فيه الصحفيون لهجوم من الرئيس الأميركي، وتطردهم الصين ومصر، ويخضعون لرقابة كثير من الدول الاستبدادية، من المشجع رؤية هذه المعاملة اللطيفة في القيادة”.

كما كتبت في تغريدتها: “في مؤتمر أمس، نسي صحفي سؤاله الذي كان سيطرحه على رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن. وإليكم كيف سارت الأمور:

جاسيندا: تفضل جاستن

المراسل: عذراً

جاسيندا: لا مشكلة.. سنعود إليك.. أقلق بشأن نومك في الوقت الحالي جاستن”

At conference yesterday, Reporter forgot his Q. to NZ PM Jacinda Ardern. Here’s how it went:

• Jacinda: Justin

• Reporter: Sorry it doesn’t matter

• Jacinda: No problem..will come back to you…I do worry about your sleep atm, Justin pic.twitter.com/rovwRrfhyO

