إلغاء زيارة دياب إلى المستشفى التركي في صيدا “بسبب خلافات في المدينة بشأن المدعوين”!

أعلن المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ألغى زيارته التي كانت مقررة إلى المستشفى التركي التخصصي للحروق والصدمات في صيدا بسبب خلافات في المدينة بشأن المدعوين.

وفي السياق عينه، أعلن رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، تأجيل زيارة رئيس الحكومة، التي كانت مُقررة غدًا لموقع المستشفى التركي في مدينة صيدا، إلى موعد لاحق يحدد في حينه.









وجاء ذلك في بيان للسعودي عممه مكتبه الإعلامي، وفيه: “في غمرة الإعداد لزيارة دولة الرئيس الدكتور حسان دياب لموقع المستشفى التركي التخصصي للحروق والصدمات في مدينة صيدا، من أجل إطلاق الأعمال في عملية إعادة التجهيز وبالتالي البدء بالتشغيل، طرأت بعض التعقيدات التي حدت بي التمني على دولة الرئيس دياب تأجيل زيارته لموقع المستشفى حتى موعد لاحق يحدد في حينه.

إنني بإسم بلدية صيدا أتقدم ببالغ الشكر والتقدير لدولة الرئيس دياب على كريم إهتمامه، وسعيه الحثيث من أجل إعادة تجهيز هذا المستشفى الذي تعلق مدينة صيدا الكثير على إطلاق عملية إعادة تجهيزه والبدء بتشغيله”.