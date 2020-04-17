“تضليل المحكمة وطمس الحقيقة”…. الحريري “يطلب” مُلاحقة السيد أمام القضاء!

أعلن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري، في بيان، أن الحريري طلب “من محامي ممثلي الضحايا المشاركين في المحكمة الخاصة بلبنان، إبلاغ المحكمة بما غرد به النائب جميل السيد نهار السبت في 11 الجاري، لجهة إقراره بصورة مواربة ان مبلغ 27 مليون دولار أميركي قبضه ثمن قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

أضاف: “إن تغريدة النائب السيد قرينة إضافية على ان إفادته أمام المحكمة كانت بهدف تضليل المحكمة وطمس الحقيقة، ما يمثل جرما مستقلا يستوجب الملاحقة، فضلا عن ان التحدي الأحمق الذي تضمنته التغريدة قرينة كاشفة عن تلطيه الجبان وراء حصانة نيابية أغدقها عليه الفريق إياه الذي أتى به نائبا لحمايته من أية مساءلة ومحاسبة”.









وختم: “وعليه، فان كتلة نواب المستقبل تدرس طلب رفع الحصانة النيابية تمهيدا لملاحقته أمام القضاء المختص”.