بالفيديو.. هيفا تكشف النظام الغذائي الذي تتبعه إليسا

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن النظام الغذائي الذي تتبعه زميلتها الفنانة إليسا.

وقالت هيفاء في مقابل بالهاتف مع برنامج Trending على شاشة MBC4، إن إليسا زارتها في منزلها وإنهما تناولتا الغداء معاً بعدما قامت بتحضيرالطعام بنفسها. ولفتت إلى أن الأخيرة أعلمتها بأنها تتبع نظاماً غذائياً لخسارة الوزن، مشيرة إلى أنها لاحظت أنها فقدت بعض الكيلوغرامات.









وأكدت هيفاء أن إليسا لا تأكل الدجاج وتفضل الأصناف النباتية غالباً، وأنها استخدمت بعض المكونات التي جعلت الأطباق تبدو شهية أكثر، لافتة إلى أن من الحيل التي تتبعها إضافة الفواكه إلى الأطعمة المالحة.

وذكرت أنهما بقيتا معاً لمدة ساعتين إلى 3 ساعات ولم تتحدثا بشأن أغنيتهما. وقالت إنها أحبت أن تستمعا إلى أغنياتهما الجديدة في هذه الجلسة العفوية.

كما شددت على أن إليسا طيبة القلب مشيرة إلى أنها توجهت بعد ذلك إلى منزل والدتها لزيارتها رغم صعوبة الظروف التي يفرضها انتشار فيروس كورونا وعبرت عن حبها لها ممازحة: “أنا كمان بنحب”