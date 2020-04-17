مبادرة حب سعودية إلى لبنان.. سببها نجوى كرم!

في ملتقى جمع نخبة من الإعلاميين والمفكرين ورجال الأعمال السعوديين، تحت عنوان “روّاد ومواهب”، قام الدكتور المشرف على الملتقى، بمبادرة مميزة، عبارة عن رسالة حب من السعودية إلى لبنان، أتت كتحية منهم لأغنية شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، التي أهدتها للسعودية العام الماضي، والتي حملت عنوان: “الله ياخذ بيدّك يا سعودية”.

وشارك في هذه المبادرة كل أعضاء هذا الملتقى، حيث قاموا بتسجيل أسمائهم مع رسائل عبّروا فيها عن الشكر والمحبة للبنان.









من جهتها شمس الأغنية ردّت على هذه المبادرة السعودية، بإسمها وبإسم بلدها لبنان قائلة:

“نحن بهالدنيا شعب واحد بنشكّل قوّة كبيرة، أنتم إخوتنا وأهلنا دايماً بإذن الله”.