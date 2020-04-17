استدعاء الأمين وصادق كشاهدين ضد سلامة… مبادرة عونية أم قضائية؟

بعد نشر موقع “درج” لتقرير فرنسي يشير إلى قيام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعمليات مالية ضخمة للمنفعة الشخصية، استدعت القاضية غادة عون، مدعي عام جبل لبنان، الزميل حازم الأمين بصفته رئيس تحرير الموقع، والزميلة ديما صادق التي أعدت التقرير إلى مكتبها نهار الثلثاء المقبل، للاستماع إليهما كشاهدين في القضية. وفي حين بدا مستغرباً استدعاء عون للزميلين بدلاً من قيام المدعي العام المالي علي ابراهيم بذلك، تعبر المحامية ديالا شحادة لـ”نداءالوطن” عن خشيتها من أن يكون الإستدعاء “مبادرة عونية لا قضائية”، واستغلالها سياسياً. على الرغم من اقتناع المحامية بتورّط سلامة بجرم الإثراء غير المشروع.

في حديث إلى “نداء الوطن” يؤكد الأمين أن الملف نشر قبل أن ينشره “درج” وأن سلامة سبق الموقع في نشره، “ففي اللحظة التي تحدث فيها سلامة عبر قناة الأم تي في عن الملف وسمى الشركة اتخذنا قراراً بنشره، ولم نعد ملزمين بتقديم الإثبات”. وقبل النشر حاول فريق “درج” التثبت من التقرير ومن المعلومات الواردة فيه، لكن إقفال المطارات للحد من انتشار جائحة الكورونا أعاق الزملاء عن إكمال عملهم الذي تطلب التنقل بين بلدان عدة. وإذ سارع البعض للدفاع عن سلامة عبر التصويب على تقرير “درج”، يؤكد الأمين امتلاكهم الوثيقة قبل تأليف الحكومة الجديدة، وأن التقرير الذي أعدوه لا يتبنى الوثيقة وإنما يطرحها أمام الرأي العام والسلطات المختصة.