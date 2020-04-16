تركيا.. شفاء أوّل مريض مُصاب بفيروس كورونا بتجربة “البلازما المناعية”!

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، عن شفاء أول مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد نتيجة تجربة العلاج بـ”البلازما المناعية”.

وأفاد رئيس جامعة “إينونو” التركية، الأستاذ أحمد قيزل آي، الخميس، بأن نتيجة اختبار فيروس كورونا للمريض الذي خضع لعلاج بطريقة البلازما المناعية جاءت سلبية بعد استخدام هذه الوسيلة، ما يعني تعافيه من المرض.









وأوضح قيزل آي، في تصريح وكالة “الأناضول”، أن هذه المرة هي الأولى في تركيا التي تنجح فيها عملية نقل البلازما المناعية من شخص متعاف إلى مصاب آخر بفيروس كورونا.

وذكر أن خبراء الجامعة أجروا عملية النقل قبل 10 أيام على مريض يبلغ من العمر 56 عاما، وضع على جهاز التنفس الاصطناعي في وحدة العناية المركزة.

وأفاد بأنهم أزالوا عنه اليوم الجهاز بعد تحسن حالته الصحية، حيث أظهرت نتائج اختبار الكشف عن الفيروس تعافيه من المرض.

وتقوم هذه التجربة على نقل بلازما شخص تعافى من فيروس كورونا، واكتسب أجساما مضادة له، إلى مصابين بالفيروس في محاولة لتزويدهم بهذه المناعة.

وتعتبر تركيا الدولة الـ9 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ74193 حالة، والـ12 من حيث حصيلة الوفيات بالمرض بـ1643 حالة.