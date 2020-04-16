عامل توصيل بيتزا يجبر 72 أسرة على الحجر الصحي!!

بعد الكشف عن إصابة عامل توصيل بيتزا بفيروس كورونا المستجد، تعيش عشرات الأسر حالة من الهلع جنوبي العاصمة الهندية دلهي، خشية أن تكون قد تلقت العدوى.

وقال حاكم مقاطعة جنوب دلهي بي إم ميشرا، إن العامل كان يتولى توصيل طلبات البيتزا لأحد سلاسل المطاعم الشهيرة في منطقة مالفيا ناجار، وقد ثبتت إصابته بالفيروس مما أدى إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تفشيه.









وأوضح المسؤول أن جميع العاملين في المطعم خضعوا لفحوصات كورونا، وجاءت نتائج جميعهم سلبية حتى الآن، وفقا لشبكة “آي إيه إن إس” الإخبارية الهندية.

أما البيوت التي تولى ذلك الفرع توصيل الطلبات لها، فتم تتبعها جميعا ليتضح أن عدد الأسر التي حصلت على البيتزا من هناك بلغ 72.

وأرغمت السلطات جميع الأسر التي تقطن في تلك المنازل على الخضوع لحجر صحي المنزلي.

يذكر أن خدمة توصيل الطعام المعروفة “زوماتو” تعاملت مع ذلك الفرع.

لكن “زوماتو” أصدرت بيانا قالت فيه إن “فحوصات جميع زملاء المصاب جاءت سلبية، لكن كإجراء احتياطي، فإن المطعم حيث كان يعمل، علّق أعماله”.

Sky News