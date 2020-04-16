بألوان مميزة وتصميم مبتكر.. آبل تطلق أحدث وأرخص هواتفها، إليك مواصفاته

في وقت تواجه فيه غالبية أسواق الهواتف في العالم خسائر مالية بعد إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا، أطلقت شركة آبل هاتف iPhone SE الجديد، الأربعاء 15 أبريل/نيسان 2020، بثلاثة ألوان مميزة، هي الأحمر والأبيض والأسود، وبسعر هو الأرخص بين بقية هواتف الشركة.

أبرز مواصفات هاتف iPhone SE

يأتي الهاتف الجديد بتصميم صغير الحجم، أُعيد ابتكاره بشكل جديد كلياً، مصمم من الألومنيوم المستخدم في مجال الطيران والفضاء، بالإضافة إلى تصميم من الزجاج المتين، مع واجهة أمامية سوداء بالكامل.









والهاتف مزود بشريحة A13 Bionic، التي وفرتها آبل للمرة الأولى مع هاتفي آيفون 11 وآيفون 11 برو، في سبتمبر/أيلول الماضي، وهي أسرع شريحة في هاتف ذكي، حيث تمكّنه من التعامل مع أصعب المهام وتسمح بعمر بطارية أكبر.

كما أنّ iPhone SE مقاوم للماء والغبار، ويقع ضمن تصنيف IP67، ما يعني أنه مقاوم للماء حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة.

والهاتف مزوّد بشريحة A13 Bionic، التي وفرتها آبل للمرة الأولى مع هاتفي آيفون 11 وآيفون 11 برو في سبتمبر/أيلول الماضي، وتقول الشركة الأمريكية إنها أسرع شريحة في هاتف ذكي، وتوفر أداءً مثالياً في كل المهام.

كما أنه يدعم خاصية الشحن السريع؛ إذ يمكن شحن 50% من البطارية في نحو 30 دقيقة فقط.

شاشة هاتف iPhone SE

أكثر ما يميز الشاشة أنها من نوع Retina HD، بمقاس 4.7 إنش، مع ميزة Touch ID ذات مجموعة الألوان الكبيرة، ودقة فائقة في الألوان، وتدعم تشغيل محتوى Dolby Vision وHDR10.

كما تعمل على ضبط توازن اللون الأبيض لمطابقة الإضاءة المحيطة، من أجل تجربة عرض طبيعية أشبه بالاطلاع على صفحات مطبوعة.

ويتميز زر الشاشة الرئيسي بأنه مصنوع من الكريستال الياقوتي، بالإضافة إلى حلقة من الفولاذ تستشعر بصمة المستخدم لميزة Touch ID.

وتقدم Touch ID بديلاً سهلاً يتمتع بالخصوصية والأمان لإدخال كلمة المرور لفتح iPhone، وملء كلمات المرور باستخدام سلسلة مفاتيح iCloud، وتسجيل الدخول في التطبيقات، والمصادقة على عمليات الشراء في آب ستور، وإتمام المعاملات باستخدام Apple Pay.

كاميرا هاتف iPhone SE

صحيح أنه سيأتي بكاميرا خلفية واحدة فقط، لكنها بدقة 12 ميغابيكسل، بفتحة عدسة f/1.8، وتتميز بنظام جيد يتيح التقاط صور مذهلة بنمط بورتريه، وميزة HDR الذكية، وتسجيل فيديوهات رائعة مع صوت ستيريو، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 7 ميغابيكسل.

سعر هاتف iPhone SE

سيأتي الهاتف بثلاثة ألوان، هي الأسود والأحمر والأبيض، وبثلاث سعات هي 64GB و128GB و256GB، أما السعر فسيبدأ من 399 دولاراً أمريكياً، وسيكون متاحاً للبيع على موقع Apple يوم 17 أبريل/نيسان.