استنفار نيابي وحكومي لدفع مستحقات 20 مستشفى هددت بالإقفال

قد يكون لبنان سجل تفوقا بالنقاط على فيروس كورونا، بحسب وزير الصحة د.حمد حسن، بدليل هبوط حركة عداد الاصابات، منذ مطلع الأسبوع، لكنه عاد ليعترف خلال تفقده احد مستشفيات عين الرمانة «بأننا لم نبلغ حد توجيه الضربة القاضية لهذا الفيروس الذي سجل أمس 17 إصابة جديدة، ليصبح المجموع 658 إصابة. ويبدو انه دون أمنية الوزير معوقات سياسية وصحية واقتصادية، فعلى الصعيد الصحي يقول رئيس اتحاد المستشفيات د.فادي علامة ان هناك 20 مستشفى خاصا قررت الاقفال، خلال مايو المقبل، ما لم تبادر الحكومة الى تسديد مستحقاتها المقدرة بـ600 مليار ليرة لبنانية (400 مليون دولار بالسعر الرسمي) وسارعت لجنة المال والموازنة النيابية الى استنفار الحكومة ومجلس النواب لسداد مستحقات هذه المستشفيات.







