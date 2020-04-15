“صندوق النقد” يتوقع انكماش ناتج لبنان 12%… وهكذا علّق على الوضع الراهن!

أعلن صندوق النقد الدولي أن “لبنان يواجه تحديات تأثير فيروس كورونا والأزمة المالية والاقتصادية الحالية وقد استفسرت السلطات اللبنانية عن إمكانية التمويل الطارئ لكنها لم تطلب رسميا أي تمويل من الصندوق الذي يدعم السلطات اللبنانية من خلال المساعدة الفنية والحوار معها جارٍ بصورة منتظمة”.

من جهة أخرى، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان 12 بالمئة في 2020، وسط أزمة مالية استنزفت العملة الصعبة بالبلد ودفعته للتخلف عن سداد مدفوعات الدين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.









وفي إطار مراجعته الإقليمية لاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للعام 2020، ذكر تقرير أصدره الصندوق إن الناتج الإجمالي الحقيقي للبنان انكمش 6.5 بالمئة في 2019 وإن التضخم سيبلغ 17 بالمئة في 2020 مقارنة مع 2.9 بالمئة في العام السابق.

وفي تقديره السابق الصادر في تشرين الأول، توقع صندوق النقد نمو اقتصاد لبنان 0.9 بالمئة في 2020. لكنه ذكر في تقريره الصادر اليوم الأربعاء إنّ العجز المالي للحكومة سيصل إلى 15.3 بالمئة في 2020، من 10.7 بالمئة في 2019.