تسوية الخلاف بين بنك البحر المتوسط وشركة IMMS

أعلن كل من بنك البحر المتوسط وشركة IMMS أنهما توصلا إلى تسوية لحل خلافاتهما حبيا وتدوين رجوعهما عن الاجراءات القضائية العالقة في ما بينهما.

وفي ضوء المعلومات الملفقة التي تم تداولها مؤخرا في الصحف او عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ترغب شركة IMMS وبنك البحر المتوسط بتوضيح ما يلي:









• ان التسوية لم تتضمن أي تحويل لاية مبالغ بالعملات الأجنبية الى الخارج.

• لم يتم سحب او تحرير اية وديعة مجمدة لدى بنك البحر المتوسط وان هذه الوديعة ستبقى مجمدة حتى تاريخ الاستحقاق ووفقا لشروط التعاقد الاساسية.

والجدير بالذكر، انه سبق لشركة IMMS ان تقدمت امام القضاء اللبناني والأميركي بدعاوى طالبت بموجبها بتحرير الوديعة المجمدة البالغة مليار دولار أميركي.