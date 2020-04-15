نائبة المدير الإقليمي لـ”منظمة الصحة العالمية”: لعدم التخفيف من إجراءات التعبئة العامة في لبنان

استقبل وزير الصحة العامة حمد حسن، في مكتبه في الوزارة نائبة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا حجي وممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي. وتناول البحث تعزيز أوجه التعاون بين المنظمة ووزارة الصحة في إطار تعزيز الجهود لمواجهة وباء كورونا.

ولفتت حجي في تصريح إلى “أهمية عدم تخفيف إجراءات التعبئة العامة في لبنان”، وشددت على “ضرورة تقييم وضع الوباء ليصار على أساسه إلى اتخاذ القرار في شأن التخفيف التدريجي للاجراءات المتخذة”. ولفتت في هذا المجال إلى أن “التزام الحجر والعزل أثبت أنه الوسيلة الوقائية الناجعة والأكثر فعالية للحد من انتشار الوباء”.









وأكدت حجي “أهمية إجراء الفحوصات لتحديد الحالات المثبتة من عدمها، في المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، لأن كل المختبرات ليست مخولة إجراء هذا الفحص”، وقالت: “من غير المفترض أن يكون الموضوع تجاريا بل يجب أن يكون المختبر موثوقا ومعتمدا من قبل الوزارة بعد إجراء التقييم اللازم له”.