لا تزني ولا تتصدّقي! – نبيل بومنصف – النهار

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شريط الأحداث
على رغم الكثير من المعطيات الغامضة والملتبسة التي تسبق الموعد الذي حددته رئاسة الجمهورية للاستشارات النيابية الملزمة والتي تبقي باب الاحتمالات مشرعا على مفاجآت مختلفة لن يكون من الحنكة اسقاط فرصة تكريس اتفاق جرى حبكه بين غالبية القوى السياسية لتكليف سمير الخطيب رئيسا للحكومة الاولى بعد ثورة 17 تشرين الاول، وسواء جاء الخطيب ام سواه ام طارت الاستشارات بطارئ ما، لن يبدل ذلك ظروف استحقاق بات يتحتم على الانتفاضة الشعبية مواجهته كما استحقاق تعاملها مع الواقع الحكومي وسواه من التطورات المتسارعة، على مشارف الشهرين من عمرها ينتظر من الانتفاضة تكوين مناعة يستحيل معها حتى على الذين يعانون التكلس الفكري والسياسي ان يمضوا في انماط إنكارها بعدما اقتحمت ثقافة مغايرة تماما البلاد وأقامت فيها مفاهيم لن يستقيم شيء ما لم تؤخذ في اولويات سلطة ما بعد الانتفاضة، تبعا لذلك سيتعين على الانتفاضة عشية مرور شهرين على نشوئها ان تدرك انها محكومة بسرعة النضج واستعجال حقبة المراهقة والخروج من رومانسية الشعارات ولو جميلة وجذابة ومحقة، ان ما يملي ذلك كثير جدا وأشده الحاحا ان هذه الانتفاضة انفجرت انفجارها التاريخي المباغت بفعل انهيار بدأ قبلها بل كان المسبب الاول والحاسم لتوقيت انفجارها، اذ انه التزوير بذاته ان ترمى انتفاضة للبنانيين بعد عقود الاستهانة بحقوق الناس في اقامة دولة الحماية والحداثة والنظافة والنقاء السياسي والكفاءة الأخلاقية بانها السبب الاكبر في اوسع انهيار مالي واقتصادي واجتماعي عرفه لبنان في تاريخه القديم والحديث، ولذا يتعين على كل منخرط عملي ومعنوي في هذه الانتفاضة، ناشطا كان ام داعما، ان يتخلى بدوره عن مفهوم لم يعد يستقيم مع الظروف والوقائع التي صنعتها تطورات الشهرين الاخيرين. كان يصح في أسابيع الانطلاقة الاولى للانتفاضة حمايتها من خلال رفض كل محاولات اقامة قيادة جماعية للثورة تقرر مسار التحركات وتفاوض مع "الخارج" الذي تستهدفه اي السلطة الرسمية والقوى السياسية وسواها لئلا تزرع في داخلها عوامل الخلافات البنيوية المتوارثة وتجنبا للافخاخ التي سعت اليها السلطة لتفجير الانتفاضة الغضة والقوية من داخلها بعدما أخافتها بزخمها الثوري وفاجأت الجميع في الداخل والخارج، ولكن ما انطبقت عليه هذه القاعدة حتى الان لن يبقى على الارجح مسارا سليما للمرحلة الثانية الاخطر والاكثر إبرازاً لدور الانتفاضة في المساهمة الفعالة في قطف ثمارها من خلال التعامل الشاق جدا مع استحقاقين متلازمين ضخمين هما الحكومة الجديدة ايا تكن تركيبتها وايا يكن رئيسها والاستحقاق المالي الاقتصادي الاجتماعي المتجه نحو مستويات قياسية من الخطورة، لن يستقيم مع هذين الاستحقاقين بقاء الانتفاضة بلا قيادة او بلا كيان لادارة الانتفاضة في تعاملها مع اخطار مصيرية لان ذلك سيحملها تبعة هائلة في الآتي من التطورات لئلا تنقلب المكاسب نقاط استهداف بيد السلطة تحت وطأة اخطار الانهيار. فلم لا تكون قيادة الانتفاضة الحكومة الموازية، ولا نقول الظل، لاي حكومة تنبثق عن الاستشارات وتبدأ لتوها مهمة فرض الشراكة الفعلية في قرارات الإنقاذ التي لا تزال متاحة وممكنة على رغم كل القتامة المتراكمة؟

لا تزني ولا تتصدّقي! – نبيل بومنصف – النهار

April 15, 2020

لو لم تتعرض حكومة الرئيس حسان دياب في الأيام الأخيرة لـ”مغطس” مزايدات فائضة ممن يفترض انهم أهلها ومكوناتها واولياء وجودها ونعمة تمتعها بالسلطة واستحضارها الى نادي الحكومات، لقلنا إن الضجة الفائضة “لفلول” المعارضين والمعارضات والتحالف “المتحلل” لقوى 14 آذار ومعهم هذه المرة كل أصحاب الاتجاهات اليسارية والشعبية، ولا سيما منهم الطبقة التي كانت وسطى وتتجه بسرعة صاروخية نحو الإندراج في الفئات الفقيرة وما دون خط الفقر… كل هؤلاء وسواهم لا يملكون سوى التربص بحكومة أدمنت السهر والأرق بحثاً عن الخطط الإنقاذية للبنان.

اما وقد افتضح على نحو مبكّر ذاك الأسلوب الارتجالي الذي ينمّ عن افتقار فادح الى الرؤية السياسية وخفّة في التعامل مع الأساليب التجريبية لمسائل من شأنها ان تحرق لبنان تكراراً كمسألة الودائع المصرفية وجنى الأعمار، من خلال قلة تجربة هائلة في سوق بالونات الاختبار، فان الحكومة ولو نجت الآن من تداعياتها فلا يعني ذلك انها لم تسقط في أسوأ اختباراتها اطلاقا. سمعنا وسنسمع على الأرجح في قابل الساعات مزيداً من التبريرات والشروح والإيضاحات والتكذيبات الطائرة صعوداً ونزولاً حيال مسألة الاقتطاعات المالية المشؤومة لودائع اللبنانيين، سواء كانوا من صغار المودعين او كبارهم او متوسطيهم، والتي بات يجري الكلام عنها كأنه القدر الساقط علينا اسوة بذاك الفيروس الشريرالذي يهدد البشرية الواجمة امامه صاغرة لقدر لا مردّ له.




وبصرف النظر عن التبعة الهائلة التي يتعين على الحكومة ان تتحملها في الإفصاح عن الخطأ الفادح الذي أدى الى تفجير عاصفة رفض “الهيركات”، ترانا نتساءل ربما بسذاجة من لا يملك المعرفة الكافية: هل لأي جهة مسؤولة ومعنية ومختصة ان تطلع علينا أولاً بتصنيف واضح ومرقّم ومقنِع للمودعين في طبقاتهم الثلاث هذه، ووفق أي معايير يجري التصنيف لكي يبني الناس على الشيء مقتضاه؟ ثم واستتباعاً للإجراء الأول، هل لأي جهة مسؤولة في الدولة اللبنانية بدءاً برأس الهرم الرسمي ومروراً بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ان يعلنوا صراحة وجهاراً للبنانيين بأي مسوغ دستوري وقانوني وأخلاقي يجري التخويف والترهيب والتمهيد لخطط من شأنها زعزعة ما تبقّى من ثقة لدى الناس بان حقوقهم البديهية بودائعهم لن يحرقها الفشل التاريخي للدولة اللبنانية في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي؟ لكان من غير المعقول لو لم نكن في المحنة الوبائية ان تمر عاصفة تفلّت وبلبلة تسببت بها الحكومة وبنفسها في ظروف خيالية بدراميتها كتلك التي يرزح تحتها لبنان من دون ان تشعل ما يفوق انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، وهذه المرة على نحو اشد خطورة من كل ما سبق. ولسنا نقيم على وهم او نتغنى بسذاجة بان السقوط الدعائي واللفظي لخطط الاقتطاعات المصرفية وإفقار الناس يعني ان خروج خطط مماثلة من الباب سيحول دون عودتها من النوافذ.

لا نثق اطلاقا بان ودائع اللبنانيين سواء كانت مالية او معنوية ووطنية في خزائن الجمهورية العليلة، لا تزال في أمان لان زمن الأمان والاستقرار في لبنان سقط وزال مستبقاً عاصفة الوباء الذي اسقط الأمان العالمي. ولئلا نكبر الحجر نتساءل: لماذا لا تبدأ الحكومة التي حمَّلت نفسها وتحملت وزر الارتجال والمزايدات باعتماد التواضع المفيد على قاعدة “لا تزني ولا تتصدّقي”؟

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